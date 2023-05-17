Sırbistan'da çok sayıda bomba ihbarı: 115 okul tahliye edildi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belgrad'daki 115 okulun e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildi.



İhbar üzerine harekete geçen Sırbistan polisi, ilgili okullardaki öğrenci, öğretmen ve personeli tahliye etti.



Sırbistan'da silahsızlanma adımları: 13 bin 500 silah toplandı Haberi Görüntüle EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ Okulların bazılarında yapılan aramalarda bomba izine rastlanmazken eğitime kaldığı yerden devam edildi.

Tahliye edilen diğer okullarda da aramalar tamamlanana kadar eğitim faaliyetlerine ara verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin