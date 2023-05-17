Sırbistan'da çok sayıda bomba ihbarı: 115 okul tahliye edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 115 okul, bomba yerleştirildiği ihbarları üzerine tahliye edildi. Polisin ihbarlarla ilgili incelemesi sürüyor.

Sırbistan'da çok sayıda bomba ihbarı: 115 okul tahliye edildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belgrad'daki 115 okulun e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildi.

İhbar üzerine harekete geçen Sırbistan polisi, ilgili okullardaki öğrenci, öğretmen ve personeli tahliye etti.

Sırbistan'da çok sayıda bomba ihbarı: 115 okul tahliye edildi - 1
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EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Okulların bazılarında yapılan aramalarda bomba izine rastlanmazken eğitime kaldığı yerden devam edildi.

Tahliye edilen diğer okullarda da aramalar tamamlanana kadar eğitim faaliyetlerine ara verildi.

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