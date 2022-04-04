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Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ilk turda kazandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 04:15

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı

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’da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos’un yüzde 17,7, Milos Jovanovic’in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski’nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic’in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic, "Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız" dedi.

Milletvekili seçimlerindeki ön sonuçlara göre, Vucic'in Sırp İlerici Partisi meclisteki çoğunluğu elde edemeyebilir.

Bu nedenle uzun süredir ittifak içerisinde oldukları Sırbistan Sosyalist Partisi'yle koalisyon ihtimali bulunuyor.

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