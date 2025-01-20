Sırbistan’da huzurevi kundaklandı: 8 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da bir huzurevi kundaklandı. Kundaklama sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sırbistan’da huzurevi kundaklandı: 8 kişi hayatını kaybetti

’ın başkenti Belgrad’a bağlı Barajevo’da yer alan bir huzurevinde yerel saatle 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Acil Durumlar İdaresi Başkanı Luka Causevic yaptığı açıklamada, 30 kişinin bulunduğu huzurevinde çıkan yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü söyledi.

Causevic, yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangını huzurevinde yaşayan bir kişinin kasıtlı olarak çıkardığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

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