Sırbistan'da kendisini zehirlemeye çalışan kişiye operasyon: "Suçu Vucic'e atacaktı" iddiası

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde yaşayan Misa Baculov isimli bir adam, Belgrad Yüksek Savcılığı’nın talimatıyla Kriminal Polis Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Baculov, kendisini zehirleyerek Aleksandar Vucic’i “öldürmeye teşebbüsle” suçlamayı planladığı iddia ediliyor.

Sırbistan güvenlik güçlerine göre olay, yarın Novi Sad’da yapılması planlanan protestolar öncesinde kamuoyunda huzursuzluk yaratma ve sokaklarda şiddeti tırmandırma amacı taşıyordu.

Ülkede hükümet karşıtı gösteriler, 2024 yılının Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu başlamıştı.

16 kişinin hayatını kaybettiği faciada protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğu görüşünde.

Protestocular ayrıca, Vucic yönetimini yolsuzlukla suçluyor.

