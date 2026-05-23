Sırbistan’da on binler erken seçim talebiyle yeniden sokakta

Belgrad 'da on binlerce gösterici, 2024’te Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının ardından başlayan yolsuzluk karşıtı hareket kapsamında erken seçim talebiyle yeniden sokaklara çıktı.

Kasım 2024’te Novi Sad’daki tren istasyonunun giriş kısmındaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, zamanla olayın şeffaf biçimde soruşturulması ve erken seçim çağrılarına dönüştü.

Bugün de göstericiler son 18 ayda düzenlenen en büyük protestolara ev sahipliği yapan Slavija Meydanı’ndaydı. Protesto başlamadan yaklaşık bir saat önce kentin farklı noktalarından meydana yürüyen kalabalıkların bir kısmı “Öğrenciler kazanıyor” sloganının yer aldığı tişörtler giyerken, bazı göstericiler Sırbistan bayrağı ya da üniversite fakültelerini temsil eden bayraklar taşıdı.

AFP’ye konuşan 24 yaşındaki mimarlık öğrencisi Andjela, “Bugünkü protestonun amacı yeniden bir araya gelmek ve hala burada olduğumuzu, mücadeleyi sürdürdüğümüzü göstermek.” dedi.

Emekli Zoran Savic ise “Bugün açık bir mesaj veriliyor. Değişim gelmeli, Sırbistan demokratik bir hukuk devleti olmalı. Hukuk herkes için eşit işlemeli.” ifadelerini kullandı.

Savic ayrıca Sırbistan’ın “demokratik Avrupa topluluğunun bir parçası olması gerektiğini” söyledi.

Novi Sad faciasından bu yana protestolar sürerken, Mart 2025’te düzenlenen bir gösteriye yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı belirtilmişti. Hareketin öncülüğünü yapan öğrenciler, cumartesi günkü gösterinin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic üzerindeki erken seçim baskısını yeniden artırmasını hedefliyor. Vucic ise perşembe günü yaptığı açıklamada seçimlerin sonbaharda yapılabileceğini ima etmişti.

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçse de son aylarda bazı protestolarda çatışmalar yaşandı. Bazı eylemciler, maskeli hükümet yanlılarının saldırısına uğradıklarını öne sürdü. Öte yandan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri cuma günü yaptığı açıklamada, aktivist ve gazetecilere yönelik saldırılar, daralan sivil alan ve protestolardaki polis müdahalelerini gerekçe göstererek Sırbistan’daki insan hakları durumunun kötüleştiği uyarısında bulundu.