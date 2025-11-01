Sırbistan'da on binlerce kişi sokağa çıktı: Tren garı kazası muhalif harekete dönüştü
Sırbistan’ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, geçtiğimiz yıl tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişiyi anmak için on binlerce kişi sokağa döküldü.
Olayın yıldönümünde düzenlenen gösteriler, çökmeden sorumlu tutulanların hala yargılanmamış olması nedeniyle giderek büyürken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic üzerindeki siyasi baskıyı artırdı ve erken seçim taleplerini güçlendirdi.
Göstericiler, Novi Sad'ın ana caddelerinden birini doldurarak çatının çöktüğü saat 11.52’de 16 kurban için 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Katılımcılar kırmızı kalpler üzerine yazılmış kurban isimlerini taşıdı, beyaz çiçekler bıraktı ve istasyon önüne çelenkler koydu.
VUCİC'TEN ANMA PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Vucic ise Belgrad’da düzenlenen anma töreninde mum yakarken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı ve “Hayat, her türlü toplumsal ayrılığın üzerindedir” ifadelerini kullandı. Hükümet, günü ulusal yas ilan etti.
Ülkede hükümet karşıtı gösteriler, 2024 yılının Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu başlamıştı.
16 kişinin hayatını kaybettiği faciada protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğu görüşünde.
Protestocular ayrıca, Vucic yönetimini yolsuzlukla suçluyor.