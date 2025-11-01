Sırbistan'da on binlerce kişi sokağa çıktı: Tren garı kazası muhalif harekete dönüştü

Olayın yıldönümünde düzenlenen gösteriler, çökmeden sorumlu tutulanların hala yargılanmamış olması nedeniyle giderek büyürken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic üzerindeki siyasi baskıyı artırdı ve erken seçim taleplerini güçlendirdi.



Göstericiler, Novi Sad'ın ana caddelerinden birini doldurarak çatının çöktüğü saat 11.52’de 16 kurban için 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar üzerlerine kurbanların isimlerinin yazılı olduğu kalpler tutuyorlar.

Katılımcılar kırmızı kalpler üzerine yazılmış kurban isimlerini taşıdı, beyaz çiçekler bıraktı ve istasyon önüne çelenkler koydu. VUCİC'TEN ANMA PAYLAŞIMI Cumhurbaşkanı Vucic ise Belgrad’da düzenlenen anma töreninde mum yakarken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı ve “Hayat, her türlü toplumsal ayrılığın üzerindedir” ifadelerini kullandı. Hükümet, günü ulusal yas ilan etti.

16 kişinin hayatını kaybettiği facia için beyaz güvercinler bırakıldı.