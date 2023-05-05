Sırbistan'da silahlı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ölü sayısı daha sonra 10'a yaralı sayısı ise 15'e yükseldi.

