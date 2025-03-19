Sırbistan’da siyasi kriz sürüyor: Başbakanın istifası resmen kabul edildi

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) lideri ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in müttefiklerinden Başbakan Milos Vučević, geçen Kasım ayında Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından başlayan protestolar sürecinde 28 Ocak’ta istifa etmişti.



Sırbistan parlamentosunun bugünkü oturumunda, Vučević’in istifası resmen kabul edildi ve yeni başbakan belirlenmesi için 30 günlük yasal süreç başladı. Vučević’in istifasının son gündem maddesi olduğu parlamento oturumu, muhalefet milletvekillerinin hükümet karşıtı ve öğrenci gösterilerini destekleyen protestoları nedeniyle şiddet olaylarına sahne oldu.



VUCİC’İN ZAMANI KISITLI

ANKETLER NE DİYOR?

NOVİ SAD’DA NE OLMUŞTU?