Sırbistan'da sokaklar 10 aydır karışık

Sırbistan’da binlerce hükümet karşıtı protestocu yeniden sokaklara çıktı. Gösteriler olaysız başladı, ancak ilerleyen saatlerde ortalık karıştı.



Protestocular, ülkede seçim çağrısı yapmak için Novi Sad şehrindeki üniversite kampüsü çevresinde toplandı.



Sloganlarla başlayan gösteriler, polise taş ve sopaların fırlatılması ile devam etti. Sırbistan polisi ise göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.



Şehrin sokakları kısa süre içerisinde savaş alanına döndü..

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.



10 AYDIR DEVAM EDEN GÖSTERİLER



Sırbistan'da 10 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde son haftalarda şiddet olayları da yaşanıyor.



Protestocular, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in de partisi olan iktidardaki Sırp İlerleme Partisi binasını basmıştı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?



Ülkede hükümet karşıtı gösteriler, Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu başlamıştı. Faciada 16 kişi hayatını kaybetti.



Üstelik çöken çatının restorasyonu faciadan kısa süre önce tamamlanmıştı.



Protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğu görüşünde. Vucic yönetimi yolsuzlukla suçlanıyor.



İkinci dönemi 2027'de sonra erecek olan Cumhurbaşkanı'ysa iddiaları reddediyor.