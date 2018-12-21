Sırbistan'da Niş şehrinden Prokuple'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Donyemecurovo köyü mevkiinden geçmekte olan yolcu treni; hemzemin geçitten geçen ve içinde öğrencilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada serviste bulunan 5 kişinin öldüğü; 10'u ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kazada otobüsün ikiye ayrıldığı; trenin bazı vagonlarının ise raydan çıktığı belirtildi. Sabah 07:30 sularında meydana gelen kazada, yaralıların Niş şehrindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Sırbistan'da yolcu treni okul servisine çarptı
Anadolu Ajansı, DHADünya
Sırbistan'da bir trenin otobüse çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.
Sırbistan'da Niş şehrinden Prokuple'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.