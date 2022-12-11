Sırbistan'dan NATO'ya Kosova talebi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylara dikkati çekerek ülkesinin KFOR'a, Sırp ordusu ve polisini bölgeye konuşlandırma talebinde bulunacağını belirtti.



Vucic, "Kosova'nın kuzeyinde yaşayan, hayatta kalmak ve ailelerini korumak için mücadele eden vatandaşlarımıza 'teslim olmak yok' mesajını gönderiyorum. Bu, devletin kararıdır ve bunu bana gelecek herkes böyle bilmelidir. Şahsi olarak ödeyeceğim bedelden endişe etmiyorum." ifadelerini kullandı.



Kendilerinin başta Brüksel Anlaşması olmak üzere tüm anlaşmalara 10 yıl boyunca saygı duyduklarının altını çizen Vucic, Kosova tarafının bu anlaşmalara saygı duymadığını savundu.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE POLİSE ATEŞ AÇILDI



Öte yandan Kosova’nın kuzeyinde görev yapan polis memurlarına ateş açıldığı haberi iki ülke arasında tansiyonu daha da yükseltti.



Kosova Polisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yolları kapayan belirli suç gruplarına mensup kişilerce, Bernjak sınır kapısına giden yolda bulunan Ujman Gölü yakınlarındaki görevli polis memurlarına ateş açıldığı kaydedildi.



Üç farklı yerden gelen saldırıya meşru müdafaa kapsamında geri ateş açıldığı belirtilen açıklamada, bu grupların püskürtüldüğü ve belirsiz bir yöne uzaklaştıkları aktarıldı.



Polis, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda başka bölgelerde de silah sesleri duyulduğunu, şimdiye kadar yaralı veya olası hasar konusunda resmi bir bilginin bulunmadığını açıkladı.



Kosova Polisi, daha önce yaptığı açıklamada, yollara konulan barikatlar nedeniyle Bernjak ve Jarinje sınır kapılarının kapandığını bildirerek, vatandaşlara diğer sınır kapılarını kullanmaları çağrısında bulunmuştu.



KOSOVA BAŞBAKANI: SIRBİSTAN SAVAŞI TEŞVİK EDİYOR



Kosova Başbakanı Albin Kurti ise son dönemde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın birkaç gündür Kosova’yı saldırganlıkla tehdit ettiğini vurguladı.



Ülkesinin Avrupai, demokratik ve Amerikan yanlısı olduğunu, çatışma istemediğini ve barış ile ilerleme istediğini kaydeden Kurti, saldırganlığa karşı tüm güçleriyle cevap vereceklerini ifade etti. Kurti, Sırbistan’ın "otokratik, Asya yanlısı olduğunu ve savaşı teşvik ettiğini" savundu.



KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ



Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerilmişti.



Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.



Kosova tarafı, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.



Yerel medyadaki haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu ifade ediliyor.



Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.



Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​



Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani bu akşam yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki 4 belediyede erken yerel seçimlerin, Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu.