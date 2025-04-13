"Sırbistan'ı Vermeyiz" mitingi: Vucic destekçisi 55 bin kişi katıldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da halk bir kez daha sokaktaydı. Ancak sokakları bu kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic yanlıları doldurdu. Yaklaşık 55 bin kişinin katılım gösterdiği mitinge hakkında yakalama kararı bulunan Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik de katıldı.
Sırbistan'da 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren istasyonu faciasının ardından Belgrad sokakları bir kez daha hareketlendi.
Ancak bu kez hükümet karşıtlarının yerini Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic destekçileri aldı.
Katılımcılar pankart ve dövizler taşıyarak hükümete destek verdi.
MİTİNGE 55 BİN KİŞİ KATILDI
Yaklaşık 55 bin kişinin katıldığı "Sırbistan'ı vermeyiz" adıyla düzenlenen mitingde Vucic, Sırbistan'ın istikrarını bozmak isteyenler tarafından "renkli devrim" yapılmak istendiğini ancak başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Aleksandır Vucic, Sırbistan'da barış ve refahın devam etmesi için taleplerini sıraladı.
VUCİC TALEPLERİNİ SIRALADI
Vucic, "Birincisi ülkenin güvenliğinin sağlanması için anayasa ve kanunlara saygı duymak. İkincisi protestolarda şiddet eylemlerinde bulunanların cezai sorumluluk alması. Üçüncüsü eğitim görmek isteyen herkese bu imkanın sağlanması. Dördüncüsü devlet kurumlarına saldırıların ve onlara yardım edenlerin tespit edilmesi. Beşincisi ise halkın günlük hayatını etkileyen her türlü faaliyetin önüne geçilmesi." dedi.
Başkentteki mitinge, hakkında Sırbistan'da yakalama kararı olan Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik de katıldı.
PROTESTOLARI NE ATEŞLEDİ?
Novi Sad kentinde,Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti..
Üstelik çatının restorasyonu yaşanan kazadan kısa süre önce tamamlanmıştı..
facianın ardından başlayan gösteriler sonrası Başbakan Milos Vucevic 28 Ocak'ta istifa kararı aldığını açıklamıştı.
Ülkede 18 Nisan'a kadar yeni hükümet kurulamazsa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç'in genel seçim ilan etmesi bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sırbistan
- Tren Kazası
- Protesto