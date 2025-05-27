Siri, biyopsi bekleyen kadına mesaj gönderdi: Kanser misin?

İngiltere’de kanser şüphesiyle biyopsi yaptırmayı bekleyen bir kadının telefonuna bir arkadaşından “Kanser misin?” yazılı bir mesaj gönderildi. Kanser şüphesi olduğunu sadece en yakın çevresine anlatan kadın, bu mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. Mesajı gönderenin arkadaşı değil, Apple’ın akıllı kişisel asistanı Siri olduğu anlaşıldı.



“ÖNCE ÇOK ÖFKELENDİM, ÇOK PATAVATSIZDI”



The Times gazetesinin haberine göre, Carole Allen isimli kadın, ismi haberde "Christine" olarak belirtilen arkadaşından “Kanser misin?” yazılı bir mesaj aldı. Allen, hem mesajın üslubu hem de içeriği dolayısıyla şaşkınlık yaşadı.

Birkaç gün sonra biyopsi yaptıracak olan kadın, bunu sadece birkaç arkadaşına ve ailesine söylemişti. Mesajı aldığı arkadaşı ise bu kişilerden biri değildi. Allen, “Önce çok öfkelendim çünkü bu alması gerçekten umutsuz bir şeydi. Çok patavatsızdı” dedi.

Allen, arkadaşının mesajına yanıt verdi ve mesajı gönderenin aslında Christine olmadığını anladı. Kadının gerçekten de biyopsiden haberi yoktu. Mesaj, Apple’ın dijital asistanı Siri tarafından, talihsiz bir tesadüf ve teknolojik hatanın sonucunda otomatik olarak gönderilmişti.



“İKİ ELİM DE DOLUYDU, SAATİMDEN MESAJ GİTTİĞİNİ GÖRDÜM”



Christine’in anlattığına göre, olay yaşandığı sırada eşiyle birlikte masada oturuyor, hem bir başka yakınlarının kanser teşhisini hem de adı Carole olan başka bir arkadaşlarının gördüğü tedaviden bahsediyorlardı. Eşinin kolunda ise bu esnada Apple Watch marka akıllı saat vardı. iPhone marka telefonu ise odanın başka bir ucunda masanın üzerinde duruyordu.



Christine, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı: “Akşam yemeğimi yiyordum. Ellerimde çatal ve bıçak vardı. Sonra birden saatim öttü. Baktım ve Carole’e ‘Kanser misin?’ mesajı gönderdiğini gördüm. Eşime ‘Aman Tanrım’ dedim. O da ‘Ne oldu? Aman Tanrım’ diye yanıt verdi.”



“BUNU NASIL BİLDİN?”



Bunun üzerine masadan kalkarak mesajı silmek için telefonuna koştuğunu anlatan kadın, hemen ardından Carole’den “Bunu nasıl bildin? Çünkü pazartesi günü biyopsim var” yazılı bir mesaj aldığını belirtti. Christine ise bunun üzerine çok üzgün olduğunu, adeta donup kaldığını anlattı.



Bu durumun nasıl yaşandığı ise halen gizemini koruyor. Christine’in anlattığına göre, olay yaşandığında “Hey Siri” ya da “Siri” dememişti.

Siri’ye telefon etme, mesaj gönderme, takvimi düzenleme ve alarm kurma gibi bir dizi sesli talimat vermek mümkün. Apple’ın kendi internet sitesine göre, iPhone’un “Siri” ya da “Hey Siri”ye yanıt vermesini engellemek için telefonu ekranı alta gelecek şekilde yerleştirmek ya da Ayarlar’dan Siri’yi kapatmak gerekiyor.



Siri’nin doğrulama aşaması olmadan mesaj göndermesi de mümkün fakat Christine bu ayarın cihazında açık olmadığını söyledi.



The Times’ın haberinde, olayla ilgili yorumda bulunması için Apple ile iletişime geçildiği bilgisi de verildi.

