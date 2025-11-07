Şirket yöneticisi Beyaz Saray'da bayıldı, Doktor Öz müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

Beyaz Saray'da iki büyük şirketin yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Söz konusu ilaçların fiyatlarının başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Donald Trump, bu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, zayıflama ilaçlarının kapsamının gelecek yıldan itibaren Medicare hastalarına da genişletileceğini ve sigortası olmayan hastalar için de bazı düşük fiyatların aşamalı olarak uygulanacağını vurguladı.

"YOKSULLUK HASTALIĞI"

Daha sonra söz alan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ise "obezitenin bir yoksulluk hastalığı" olduğunu ve kronik hastalık oranlarının en düşük gelirli kişiler arasında daha yüksek olma eğiliminde bulunduğunu savunarak, bu tür zayıflama ilaçlarına erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurguladı.

Beyaz Saray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ozempic adlı zayıflama ilacının aylık fiyatının bin dolardan 350 dolara, Wegovy adlı ilacın ise bin 350 dolardan bin dolara düşeceğini duyurdu.

DOKTOR ÖZ MÜDAHALE ETTİ

Oval Ofis'te Eli Lilly şirketinin CEO'su David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan Gordon Findlay aniden fenalaştı. O sırada Dr. Mehmet Öz, bilincini kaybeden Findlay'i yere düşmeden yakalayarak hafifçe yatırdı. Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki gazetecileri salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.