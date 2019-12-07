Sırp kasabı hayranına Nobel tepkisi

Nobel Ödülleri, önümüzdeki hafta sahiplerine ulaşacak. Ödül töreni öncesinde ise protestolar var. Nedeni; bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'ne, Sırp savaş suçlusu Slobodan Miloseviç’in destekçisi yazar Peter Handke'nin layık görülmesi.



İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin bir üyesi; ödülün Handke'ye verilmesine tepki olarak istifa etti. Nobel Komitesi'nden Peter Englund da, nobel etkinliklerine katılmayarak boykot kararı aldı. Başkent Stockholm'de ise Nobel Müzesi önünde toplanan bir grup aktivist ve akademisyen ödülün geri alınmasını talep etti.



Ödülün Handke'ye verilecek olması; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'in da tepkisi çekti. Kalın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. Nobel akademisi vicdani olmayan birisine nasil ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.



Avusturyalı yazar Handke; Sırp savaş suçlusu Miloseviç’in hayranı olarak biliniyor. Srebrenitsa'da bir soykırım yaşandığını da inkar ediyor. Handke; Miloseviç'in cenazesinde yaptığı övgü dolu konuşma nedeniyle dünya çapında tepkilere neden olmuştu.



Avusturyalı yazar; ödülünü almak üzere gittiği Stockholm'de basın toplantısı düzenledi. Kraliyet Akademisi'ndeki toplantıda Handke'ye Srebrenitsa Soykırımı soruldu. Soruya sinirlenen yazar, tepki çeken bir yanıt verdi. Handke, "son 8-9 haftada edebiyat okuyucularının kalplerinden gelen birçok harika mektup aldım. Biri hariç. Bunlardan biri isimsiz bir mektuptu ve üzerinde dışkı olan tuvalet kağıdı içeriyordu. Bu adam gibi bu tür soru soranlara boş ve cahil sorularınız için isimsiz gönderilen tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum." dedi.



Nobel ödülleri, salI günü törenle sahiplerine takdim edilecek. Aynı gün Stockholm'de protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.