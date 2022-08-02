Sırt çantasında saklanan yiyecekler yüzünden 2 bin dolar ceza aldı

Yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, biyogüvenlik dedektör köpeği Zinta'nın Darwin Havalimanı'ndaki yumurta ve et kaçakçılığını koklayarak cezaya çarptırdığını söyledi.



Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt, "Bu, yolcunun sahip olduğu en pahalı Maccas yemeği olacak" dedi. Avustralyalılar McDonalds markasını Maccas olarak kısaltıyor.



Avustralya, ülkenin büyük tarım endüstrisini ithal edilen zararlılardan ve hastalıklardan korumak için tasarlanmış aşırı katı biyogüvenlik yasalarına sahiptir.

Yetkililer şu anda Endonezya'da bir Şap Hastalığı salgınının ardından yüksek alarmda ve bu ülkeden yapılan tüm et ithalatı taramadan geçiyor.



Hastalık insanlar için herhangi bir risk oluşturmaz, ancak hayvanlarda ciddi, oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır.



2,664 Avustralya doları olan para cezası, Sidney'de 567 sosis ve yumurtalı McMuffins'e veya Bali'ye birkaç dönüş uçuş eşdeğerined.