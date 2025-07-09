Şişedeki mesaj 13 yıl sonra karaya vurdu: Evlenip çocuk yapmışlar

Genç bir çift Eylül 2012’de Kanada’nın doğu ucundaki Newfoundland’da romantik bir gün geçirip bunu unutulmaz kılmak için bir şişeye mesaj koyarak Atlantik Okyanusu’na bıraktı.



Mesajda şöyle yazıyordu:



“Anita ve Brad’in Bell Adası gezisi. Bugün, adanın ucunda akşam yemeğimizi, bu şişe şarabı ve birbirimizi paylaştık.”



Altına da “Lütfen bizi arayın” notu ve bir telefon numarası iliştirilmişti.

ARAYA 13 YIL VE 3 BİN 200 KİLOMETRE GİRDİ

Aradan 13 yıl geçti. Yaklaşık 3 bin 200 kilometre ötedeki İrlanda’nın batı ucundaki Scraggane Körfezi’nde başka bir çift, Kate ve John Gay, sahil temizliği sırasında şişeyi buldu.

Mesajı okuyup Anita ve Brad’in aşkına kadeh kaldırdılar. Ardından birbirlerine sordular: Hala birlikteler mi acaba?

NUMARA YANIT VERMEDİ

Numarayı aradılar, ancak yanıt alamadılar. Bunun üzerine, şişenin bulunduğu temizlik etkinliğini düzenleyen Maharees Kültür ve Koruma Derneği’nin Facebook sayfasında bir paylaşım yaptılar.

Kısa sürede paylaşım viral oldu. Kanada’daki arkadaşlarının yardımıyla, Anita ve Brad Squires – şu anda evli, üç çocuk sahibi ve hala Newfoundland’da yaşayan çift – şişenin bulunduğunu öğrendi.

"O ZAMANLAR AŞIK İKİ GENÇTİK"

Brad, İrlanda’nın ulusal radyosuna konuşarak, “Son 24 saat gerçekten harika geçti. Bu hikayenin bu kadar ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. O zamanlar sadece aşık iki gençtik. Şimdi, biraz daha yaş almış ama hala birbirine aşık bir çiftiz. Hikayemizin duyulmasına sevindik. Yeni dostlar ediniyoruz ve umarız yakında İrlanda’ya gideriz.” açıklamasında bulundu.



Çift, Bell Adası gezisinden yaklaşık dört yıl sonra, 2016’da evlenmiş.



Maharees Koruma Derneği’nden Martha Farrell ise, bu hikayenin ardından Kanada’dan başka çiftlerin de benzer şekilde denize bıraktıkları şişe mesajlarının hikayelerini paylaşmaya başladığını söyledi.