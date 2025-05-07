Sisi, Atina'da: Yunanistan ve Mısır'dan stratejik ortaklık anlaşması

Sisi, Mısır’ın “bölgesel barış ve Yunanistan ile işbirliğine bağlılığına” vurgu yaparak bunun ülkeye yaptığı beşinci ziyaret olduğunu hatırlattı, bu durumun iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkinin bir kanıtı olduğu yorumunda bulundu. TASOULAS’TAN “DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ” VURGUSU Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas da ülkesi ve Mısır arasında “yüzyıllardır devam eden dostluk ve işbirliğine” vurgu yaparak iyi komşuluk ilişkilerinin Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nın merkezinde olduğunu kaydetti. Yunanistan Cumhurbaşkanı, özellikle enerji, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında ortaklığın iyileştirileceği yerler olduğuna işaret etti. Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelere dair ortak endişelere vurgu yapan Tasoulas, Sisi’ye hitaben, “Ülkeniz dünyanın bu kısmında önemli bir nüfuza sahip” dedi. Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin de diyaloğu geliştirmeye, ateşkes inisiyatiflerini desteklemeye ve rehinelerin Gazze’den güvenli bir şekilde dönmelerine bağlı olduğunu söyledi. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Sisi’nin ziyaretine atıfla, “Bugün ortak bir stratejik ortaklık bildirisi imzalama şansımız olacak” diye konuştu. “BÖLGESEL İSTİKRAR İKİ ÜLKENİN DE MENFAATİNE” Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde ayrıca İsrail’in saldırı ve işgalini sürdürdüğü Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin geri getirilebilmesi için çalıştıklarını kaydetti. “Filistinlilerin Gazze’de kalmasını istiyoruz” diyen Mısır Cumhurbaşkanı, göç konusuna da değinerek “2016 yılından bu yana Mısır’ın Avrupa’ya giden göçmenler için bir geçiş rotası olmadığını” söyledi. Sisi, “Bu, bizim için ahlaki ve insani bir mesele. Avrupalı ortaklarımıza yüklenmek istemiyoruz” dedi. Sisi, düzensiz göçe karşı koordinasyon halinde çaba gösterilmesine, bu esnada yasal göç yollarının yapılandırılmış bir şekilde idare edilmesine ihtiyaç olduğu yorumunda bulundu. Musur Cumhurbaşkanı, “Hem Mısır’ın hem Yunanistan’ın (bölgesel) istikrarda menfaati var” diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün başkent Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Miçotakis, Mısır ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Sisi, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Başbakan Miçotakis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Mısır ile "stratejik ortaklık" anlaşması imzaladıklarını söyledi. Miçotakis, Yunanistan'ın Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşaı için geliştirdiği planı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Hamas ve İsrail arasında arabulucu ülkelerden olan Mısır'ın oynadığı önemli role işaret etti.

Yunanistan Başbakanı, "İlk öncelik, çatışmaların durması ve sivillere insani yardım akışının yeniden sağlanmasıdır" diye konuştu. Miçotakis, Arap ülkelerinin planının "savaşın bitmesinin ardından gerçekçi bir tartışma zemini" oluşturduğunu sözlerine ekledi.