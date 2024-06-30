Sisi: "Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor"

Mısır'da 30 Haziran 2013'te yaşanan olayların yıldönümü nedeniyle bir televizyon konuşması yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,bölgenin tehlikeli değişimlerden geçtiğini söyledi.

Sisi: "Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor"

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 30 Haziran 2013 olaylarının yıl dönümü sebebiyle televizyonda konuşma yaptı. 

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çeken Sisi, şunları kaydetti:

"Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor. Bölge, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız savaşı ile Mısır topraklarına doğru çirkin tehcir girişimlerini dayatma gelişmelerini yaşıyor."

Gazze'ye yönelik savaşta insanlık vicdanının yok olduğunu dile getiren Sisi, "Uluslararası toplum da ona (savaşa) sessiz kaldı ve orada ölen ve yerinden edilen on binlerce savunmasız insana sırtını döndü." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde 2013 yılı itibariyle değişimler olduğu ve kaostan sonra istikrarın sağlandığını söyleyen Sisi, "Bu yıllarda zorluk ve ağır bedellere rağmen terörü bitirdik. Mısırlıların sarf ettiği büyük çabalarla kalkınmanın altyapısını inşa ettik. Tüm sektörlerdeki sorunların ve birikmiş krizlerin üzerine gittik." diye konuştu.

Mısır'daki hayat pahalılığına da değinen Sisi, kendisinin ve hükümetin öncelikli işinin hayat pahalılığının önüne geçme çabaları olduğunun altını çizdi.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Endonezya'dan Japonya'ya kemik iadesi: 2. Dünya Savaşı'ndaki askerlere ait olduğu düşünülüyor

Endonezya'dan Japonya'ya kemik iadesi: 2. Dünya Savaşı'ndaki askerlere ait olduğu düşünülüyor

Çin uzay aracı rampadan ayrıldı: Yerleşim yeri yakınlarına indi

Çin uzay aracı rampadan ayrıldı: Yerleşim yeri yakınlarına indi

Gazze'de son durum: Can kaybı 37 bin 877'ye yükseldi

Gazze'de son durum: Can kaybı 37 bin 877'ye yükseldi

Gazze'de yakıt krizi: Hastaneler hizmet dışı kalabilir

Gazze'de yakıt krizi: Hastaneler hizmet dışı kalabilir

İsrail'den İran'a gözdağı: Bizi yok etmekle tehdit eden, yok edilmeyi hak ediyordur

İsrail'den İran'a gözdağı: Bizi yok etmekle tehdit eden, yok edilmeyi hak ediyordur

Avustralya'da kömür madeninde yangın: Müdahale çalışmaları devam ediyor

Avustralya'da kömür madeninde yangın: Müdahale çalışmaları devam ediyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...