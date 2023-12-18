Sisi, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da 10 Aralık'ta başlayan ve üç gün boyunca devam eden Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları, Mısır Ulusal Seçim Otoritesi tarafından açıklandı.

Seçimlere katılımın yüzde 66'nın üzerinde olduğu bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin oyların yüzde 89'undan fazlasını alarak seçimi kazandığı belirtildi.

İktidardaki üçüncü dönemine giren Sisi, daha önce 2014 ve 2018'de yüzde 97 gibi rekor bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalması bekleniyor.