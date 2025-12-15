Şişi'ye tatile giden Türk kayboldu. 12 Kasım'dan beri haber alınamıyor

Güney Amerika tatiline giden, Türk vatandaşından haber alınamıyor.

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Ali Dikici, önce tatil için gittiği Kolombiya'da 1 ay kaldı. Ardından 3 hafta kalmayı planladığı Şili'ye seyahat etti. 50 yaşındaki adam, bu süreçte kardeşi Şükran Maden ile iletişim halindeydi.

Dikici'nin Şili'de 3 hafta tatilini yaptıktan sonra Kasım 22'de Bogota'ya geri dönüş yapacağını ve Bogota'dan da Almanya döneceğini belirten Şükran Maden, “Maalesef abime 12 Kasım'dan beri ulaşamıyoruz. En son haberini aldığımız nokta 12 Kasım oluyor tarih olarak.” dedi.

Dikici son paylaşımını 12 Kasım tarihinde, Şili'nin Hornitos Sahilinde yaptı. Ailesine aracıyla kuma saplandığı bir görüntüsünü gönderdi.

Maden, “Aracını kumdan çıkartmak için yardım istiyor oranın yardım araçları geliyor ve abimi çıkartıyor. Oradan sonra yoluna devam ediyor. Ondan sonra bir daha ondan haber alamıyoruz.” diye konuştu.

Aile hem Almanya’da hem de Şili’de resmi makamlara başvuruda bulundu. Şili'deki konsoloslukla ve Şili polisiyle irtibatta olduklarını belirten aile daha fazla yardım gerektiğini söyledi.