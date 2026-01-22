Sistem alarm verdi. Dünyanın en büyük nükleer santrali açılamadı

Japonya’da dünyanın en büyük nükleer enerji santralinin yeniden faaliyete geçirilmesi, teknik bir alarm nedeniyle askıya alındı. İşletmeci şirket, sorunun ne zaman çözüleceğinin henüz bilinmediğini açıkladı.

ALARM NEDENİYLE SÜREÇ DURDURULDU

Niigata eyaletindeki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali, 2011’deki Fukuşima felaketinin ardından kapatılmıştı. Nükleer düzenleyiciden son onayı alan santralde yeniden başlatma işlemleri çarşamba günü başlamıştı.

Ancak santralin işletmecisi Tokyo Electric Power Company (TEPCO), perşembe günü reaktör devreye alma prosedürleri sırasında izleme sisteminden gelen bir alarm üzerine operasyonların durdurulduğunu bildirdi.

“KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİ BEKLENMİYOR”

Santral saha sorumlusu Takeyuki Inagaki, düzenlediği basın toplantısında, “Bunun bir-iki gün içinde çözüleceğini düşünmüyoruz. Ne kadar süreceği şu aşamada bilinmiyor.” dedi. Önceliklerinin yaşananların nedenini belirlemek olduğunu vurguladı.

TEPCO sözcüsü Takashi Kobayashi de AFP’ye yaptığı açıklamada, alarmın arızalı elektrik ekipmanlarına ilişkin bir incelemeyi tetiklediğini söyledi. Kobayashi, “Zaman alacağı anlaşılınca, kontrol çubuklarını planlı şekilde yeniden yerleştirmeye karar verdik. Reaktör stabil ve tesis dışında herhangi bir radyoaktif etki yok.” dedi.

KONTROL ÇUBUKLARI NEDİR?

Kontrol çubukları, reaktör çekirdeğindeki nükleer zincirleme reaksiyonu düzenlemek için kullanılıyor. Çubukların kısmen çekilmesi reaksiyonu hızlandırırken, daha derine sokulmaları reaksiyonu yavaşlatıyor ya da tamamen durduruyor.

Yeniden başlatma süreci başlangıçta salı günü planlanmıştı. Ancak geçen hafta sonu kontrol çubuklarının çıkarılmasıyla ilgili başka bir teknik sorun tespit edilince tarih ertelenmiş, söz konusu sorun pazar günü giderilmişti.

KAPASİTE REKORU, SINIRLI BAŞLANGIÇ

Kashiwazaki-Kariwa, potansiyel kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali konumunda. Buna karşın şu aşamada yedi reaktörden yalnızca biri devreye alınacaktı.

Tesis, 2011’deki büyük deprem ve tsunaminin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde üç reaktörün erimesine yol açmasının ardından Japonya’nın nükleer enerjiden çıkma kararıyla kapatılmıştı.