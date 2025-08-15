Sistem yöneticisi tek bir kabloyu kısaltarak tıbbi bir gizemi çözdü

İngiliz teknoloji sitesi The Register’ın “On Call” köşesinde aktarılan dikkat çekici bir olayda, “Jake” takma adıyla anılan bir sistem yöneticisi, çalıştığı hastanede yaşadığı sıra dışı bir teknik problemi paylaştı.



Jake, görev yaptığı hastanede tek başına bilgi teknolojileri altyapısından sorumlu sistem yöneticisiydi. Normalde işi tıbbi cihazlarla ilgili değildi, ancak bir gün hastanedeki doktorlar, arızalı olduğu düşünülen tomografi tarayıcısını incelemesi için kendisinden yardım istedi.

CİHAZDAKİ DİKKAT ÇEKEN HIZ SORUNU



Bu cihaz, elde edilen görüntülerin incelendiği güçlü bir iş istasyona bağlıydı. Ancak istasyon, görüntüleri neredeyse görüntülenemeyecek kadar yavaş açıyordu.



Tıbbi cihazlar konusunda herhangi bir eğitimi olmayan Jake, önce duruma bilgi teknolojileri açısından yaklaşarak ağı kontrol etmeye başladı. Cihazdan çıkan CAT-5 kablosunun duvardaki prize, oradan da istasyona bağlandığını fark etti. Kabloyu izleyerek hastanenin bodrum katına ulaştı. Buradan, on katlı binadaki tek patch odasına giden kablo, başka bir panel üzerinden tekrar bodrum katına ve oradan da tomografi odasına geri dönüyordu.



3 METRELİK MESAFEYİ 250 METREYE ÇIKARMIŞLAR



Jake’in tespitine göre, birbirine yalnızca üç metre uzaklıkta bulunan tarayıcı ile istasyon, yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve dört farklı bağlantı noktasından geçen bir kablo ile bağlıydı. Bu karmaşık bağlantı nedeniyle iletişim hızı düşüyor ve sistem yavaş çalışıyordu.



Jake, duvar prizlerini ve aradaki gereksiz bağlantı noktalarını devreden çıkararak tarayıcı ile istasyonu doğrudan birbirine bağladı. Böylece kablo uzunluğunu yaklaşık 245 metre kısaltmış oldu. Bu müdahalenin ardından istasyon hemen normal hızına kavuştu ve performans sorunu tamamen ortadan kalktı.



Jake, yaptığı düzeltmeyi kimseye söylemediğini, ancak hastane çalışanlarının kendisini “tam bir sihirbaz” gibi gördüğünü belirtti.