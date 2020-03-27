Sıtma ilacı corona virüs aşısı mı olacak? (İsviçre ilaç devi açıkladı)

İsviçre ilaç devi, sıtma ilacının corona virüs aşısı olup olmadığını bilmenin 'çok erken' olduğunu söyledi



Johns Hopkins Üniversitesi’ni tarafından hazırlanan rapora göre 24 bin 110 kişi corona virüsten hayatını kaybederken dünya genelinde ise 537 binden fazla vaka bulunuyor.Hızla yayılan virüse karşı aşı çalışmaları devam ederken henüz dünyayı sevindirecek haber gelmiş durumda değil.

CNBC’ye konuşan Norvatis’in CEO’su Vas Narasimha, corona virüs tedavisinde sıtma ilacının kullanılıp kullanılmayacağı söylemek için henüz erken dedi.

Minnesota Üniversitesi, hidrosiklorokinin corona virüs şiddetini önleyip önlemeyeceğini test ediyor.

Diğer bir şirket olan Novartis ise sıtma ilacının üreticilerinden biri olarak yer alıyor. Şirketin CEO'su Vas Narasimhan, “ Çalışmalardan şu ana kadar aldığımız sonuç, ilacın virüse karşı aktif olduğu yönünde ancak kesin bir sonuca varmak erken'' dedi.

Küresel sistemde temel bir hazırlık düzeyinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Narasimhan, SARS ve domuz gribine geri dönüp baktığımızda bir salgından kısa bir süre sonra çaba kayboluyor, daha güçlü bir hazırlığa yol açmalı” yorumunda bulundu.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, 1949 yılında sıtmayı tedavi etmek kullanılmak üzere piyasa sürüldü. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından da onaylanan ilaç türevi, hidrosiklorokin, sıklıkla doktorlar tarafından kelebek hastalığı olarak bilinen hastalığı tedavi etmek için kullanılıyor.

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