Sivas ve Karaman'da kurulacak, 2 milyon eve elektrik sağlayacak

Türkiye ile Suudi Arabistan, enerji alanında iş birliğini derinleştirecek büyük ölçekli bir güneş enerjisi anlaşmasına imza attı. Atılan imzalar, 3 Şubat tarihinde Riyad’da yapılan 2 milyar dolarlık hükümetler arası enerji anlaşmasının ardından geldi.

SİVAR VE KARAMAN'A 2 BİN MEGAVATLIK KAPASİTE

Anlaşma kapsamında Suudi şirketi ACWA Power, Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip iki güneş enerjisi santrali inşa edecek. Yetkililere göre bu kapasite, yaklaşık 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projeyi “enerji sektörümüzde bugüne kadar yapılmış en büyük yerli ve yabancı yatırımlardan biri” olarak nitelendirdi.

Bayraktar, "Bu proje sayesinde aynı zamanda ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı..

“ENERJİDE DEVRİM” VURGUSU

Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında bir “devrim” sürecinden geçtiğini belirterek, geçen yıl kurulu elektrik kapasitesinin yüzde 62’sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ifade etti.

Güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücün neredeyse sıfırdan 40 bin megavatın üzerine çıktığını belirten Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

2035 YILI İÇİN GÜNEŞ VE RÜZGAR HEDEFİ

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, "Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var. Her yıl 8 ile 10 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini kurmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye, yılın ilerleyen döneminde Akdeniz kıyısında Birleşmiş Milletler’in COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.