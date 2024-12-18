Sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi | ABD: İsrail, soruşturmanın son aşamasında

Miller, Dışişleri Bakanlığının Dış Basın Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Türk-Amerikalı aktivist Eygi'nin eylül ayında öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında Miller, İsrailli muhataplarını kastederek, "Bize soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler." dedi.



Miller, "Bunun sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz." diye konuştu.



İsrail askerleri tarafından Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Miller, muhataplarına böyle bir şeyin "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.



Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Eygi'nin ailesi ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Sözcü Miller, mağdurun aile yakınlarının "hesap sormaya" ve ne olup bittiğini bilmeye hakları olduğunu kaydetti.



Blinken ile dün gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere konuşan Eygi'nin eşi Hamid Ali, "Bakan bizi dikkatle dinledi ve ne yazık ki son 20 yıldır, özellikle eşim gibi Washington eyaleti sakini olan Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyleri tekrarladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar duymak sinir bozucu." ifadelerini kullanmıştı.



Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet de "Uzun süredir devam eden hayal kırıklıklarımızı dinleyen Blinken ile görüşmemizden, iktidar değişikliğinden önce en azından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlaması için kamuoyuna ve İsrail hükümetine baskı yapmasını isteyerek ayrıldık." demişti.