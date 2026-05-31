"Sivrisinek Filosu'nun" yeni üyesi. İran'ın yeni hızlı saldırı botu tanıtıldı

Tahran yönetimi, diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları, başkent Tahran'daki Devrim Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı.

İran medyası adını Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan "27 Receb" isimli deniz aracının, iki adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 km menzile sahip olduğu belirtiliyor.

TESPİTİ ZOR, ZORLU DENİZ ŞARTLARINDA GÖREVE HAZIR

Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve üç metre yüksekliğindeki dalgalarda, zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor.

Yeni platform, İran'ın "Sivrisinek Filosu" olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştiren asimetrik deniz gücünün en son üyesi.

MÜZAKERELER TAHRAN'A ENGEL OLMUYOR

Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması, Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Uzmanlar, açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının, Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.