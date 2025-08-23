Sivrisinekle bulaşan virüs: Her 10 kişiden biri ölüyor

Avrupa'da batı nil virüsü alarm veriyor.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Batı Nil virüsü'nün rekor kırabilecek salgınlara yol açabileceğini açıkladı. Açıklamaya göre, sivrisinekler hayatımızda eskisine göre daha uzun süre kalacak.



Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor, sinir sistemini tutuyor.



Hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor.



Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul hastalıklara karşı öncelikle sivrisineklerin üreme alanlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ertuğrul, önlemlerin ise bahar aylarının başlarından itibaren almak gerektiğini ifade etti.



AVRUPA'YA YAYILDI



Hastalığın yayılmasına sebep olan Asya kaplan sivrisineği, 10 yıl önce tüm Avrupa'da 114 bölgede vardı. Bugün ise 369 bölgede görülüyor. Bu türe İstanbul'da da rastlanıyor.



Avrupa'da bu yıl batı nil virüsüne bağlı 335 vaka görüldü. Bu, son 3 yılın en yüksek verisi.



Batı nil vürüsü nedeniyle bu yıl Romanya ve İtalya'da 10 kişi hayatını kaybetti.



BU BELİRTİLERE DİKKAT



Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, batı nil virüsü hastalığına ilişkin de şu bilgileri aktardı: "Kas ağrıları, eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Fakat ileri yaştakilerde ve bağışıklık yetmezliği olanlar ne yazık ki şanssız.

Beyin iltihabı ya da omirilik iltihabı tablolarıyla kendini gösterebiliyor. Bu olgularda ölümcül seyredebiliyor."