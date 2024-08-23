Sivrisinekler taşıyor: Fransa'da 10 kişide daha dang humması tespit edildi

Fransa’da 10 kişide daha dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.



Bir sağlık çalışanı, ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetinde 14 Ağustos'ta bir dang humması vakasının bildirmişti.

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) bu vakanın ardından yürütülen taramalar sonucu biri yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti.



Ulusal basına göre, Vaucluse vilayetindeki dokuz yeni yerli vakanın da eklenmesiyle ülkede görülen yerli vaka sayısı 16'ya çıktı.



Ülkede halihazırda yedi yerli vakanın tedavisi devam ediyor.



Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihlerinde yurt dışından gelen bin 31 kişide dang humması görüldüğünü bildirdi.



Ulusal Sağlık Ajansı, hastalığın yayılmasını önlemek için kamuya açık yollarda ve özel bahçelerde sivrisineklerin yayılmasına karşı çalışmalar yürütüyor.

YAĞIŞLI DÖNEMLERDE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.