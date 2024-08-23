Sivrisinekler taşıyor: Fransa'da 10 kişide daha dang humması tespit edildi

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) Fransa'da yürütülen taramalar sonucu biri yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti. Ülkede görülen yerli vaka sayısı 16'ya çıktı.

Sivrisinekler taşıyor: Fransa'da 10 kişide daha dang humması tespit edildi

’da 10 kişide daha vakasının tespit edildiği bildirildi.

Bir sağlık çalışanı, ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetinde 14 Ağustos'ta bir dang humması vakasının bildirmişti.

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) bu vakanın ardından yürütülen taramalar sonucu biri yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti.

Ulusal basına göre, Vaucluse vilayetindeki dokuz yeni yerli vakanın da eklenmesiyle ülkede görülen yerli vaka sayısı 16'ya çıktı.

Ülkede halihazırda yedi yerli vakanın tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihlerinde yurt dışından gelen bin 31 kişide dang humması görüldüğünü bildirdi.

Ulusal Sağlık Ajansı, hastalığın yayılmasını önlemek için kamuya açık yollarda ve özel bahçelerde sivrisineklerin yayılmasına karşı çalışmalar yürütüyor. 

YAĞIŞLI DÖNEMLERDE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor. 

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

Rus hapishanesinde isyan: Bir çalışan öldü, rehineler var

Rus hapishanesinde isyan: Bir çalışan öldü, rehineler var

Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski ile görüştü

Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski ile görüştü

Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı

Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı

Tayvan'da 8 askere Çin casusluğu suçlamasıyla hapis cezası

Tayvan'da 8 askere Çin casusluğu suçlamasıyla hapis cezası

Almanya alarmda: NATO üssünde güvenlik seviyesi yükseltildi

Almanya alarmda: NATO üssünde güvenlik seviyesi yükseltildi

Haniye suikastının ardından Hamas'ın misilleme planı sızdırıldı

Haniye suikastının ardından Hamas'ın misilleme planı sızdırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...