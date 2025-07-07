“Siyah Bayrak” saldırısı sonrası İsrail’de siren sesleri: Yemen’den 2 füze fırlatıldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.



Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen yasası, Tahran yasasıyla aynıdır" ifadesini kullandı.



"Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler" ifadesini kullandı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.



ORDU SÖZCÜSÜ: SALDIRIYA ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI KATILDI



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların onlarca savaş uçağıyla düzenlendiğini aktardı.



Husilerin söz konusu limanları İran'dan gelen savaş araçlarını nakletmek için kullandığı öne sürülen açıklamada, elektrik santralinin de askeri faaliyetler için kullanıldığı iddia edildi.



İsrail ordusu, saldırılardan kısa süre önce Yemen'deki bazı noktaların işaretli olduğu harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.



İSRAİL ORDUSU: YEMEN'DEN 2 FÜZE ATILDI



İsrail’in Yemen’e saldırılarının ardından Lut Gölü ve işgal altındaki Batı Şeria’da füze sirenleri çaldı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Yemen’den atılan iki füzeye müdahale etmeye çalıştıklarını açıkladı. Acil durum servisleri, düzenlenen füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.



IDF, daha önce yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füzenin İsrail’e yaklaştığını belirtmişti. Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, halkın bomba sığınaklarından çıkabileceği, olayla ilgili detayların incelendiği belirtildi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA



Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yemen’e yönelik saldırılarını püskürttüklerini ve Gazze Şeridi’ne destek operasyonlarının süreceğini bildirdi.



Husilerin askeri sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne (Husiler) bağlı hava savunma sistemleri, İsrail’in yoğun saldırısına karşı koymak üzere yerel üretim çok sayıda karadan havaya füze fırlattı. Bu da düşman savaş uçaklarının pilotları ile operasyon merkezlerinde büyük bir kargaşaya yol açtı" dedi.



"Yemen’e yönelik herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını" ifade eden Seri, saldırıların Husilerin askeri kabiliyetini etkilemeyeceğini ifade etti.



Gazze ve Filistin’e destek operasyonlarına devam edeceklerinin altını çizen Seri, "Halkımıza ve ülkemizin onurlu insanlarına temin ederiz ki, Gazze ve Filistin’e yönelik destek operasyonlarımız hız kesmeden sürecektir. Allah’ın izniyle, ülkemizi ve milletimizi de tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

