Siyah duman yükseldi: Papa ilk oylamada seçilemedi

Vatikan’daki ünlü Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi. Bu, Katolik dünyasının yeni ruhani liderini seçmek üzere toplanan 133 kardinalin, ilk oylamada bir papa seçemediği anlamına geliyor.



AFP muhabirlerinin aktardığına göre, yoğun siyah dumanın görülmesiyle birlikte, yeni papanın henüz belirlenmediği kesinleşti. Kararın duyurulmasını bekleyen binlerce kişi, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanmıştı.



Katolik Kilisesi’nin 1,4 milyar mensubuna liderlik edecek yeni papanın belirlenmesi amacıyla başlatılan gizli konklav süreci, ilk gününde sonuçsuz kaldı. Sürecin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.