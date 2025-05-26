Siyahi ırkçılığının kurbanı George Floyd öleli 5 yıl oldu

ABD'de siyahi ırkçılığının sembolü haline gelen George Floyd'un aile üyeleri tarafından Teksas eyaletinde anma töreni yapıldı. Floyd'un abisi yaptığı konuşmada eşitlik için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.



George Floyd, 25 Mayıs 2020'de polis tarafından gözaltına alınırken boğazına baskı uygulanması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.



Floyd'un Minneapolis'teki ölümü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ayağa kaldırmış ve geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

