Siyonist ordudan tarihte bir ilk: Askerler artık sakal için izin almayacak

İsrail ordusundaki (IDF) yeni düzenlemeye göre, uygun askeri görünümle uyumlu olması ve düzenlemelerde belirtilen kriterleri karşılaması koşuluyla, dini kimliğine bakılmaksızın tüm askerlerin sakal bırakmasına izin verilecek.

“IDF bir Yahudi ordusudur” diyen Torat Lehima örgütü, “Uzun yıllar süren mücadelenin ardından, yorulmak bilmeyen meslektaşımız MK Keti Shitrit'in önderliğinde ve ilahi yardımla, sakal bırakmak isteyen askerlere yönelik tuhaf zulme son verecek tarihi ve önemli bir düzeltme yapmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik, örgütün "Bağımsızlık Savaşı ve Yahudi halkının düşmanlarına karşı kimliği" olarak adlandırdığı bir zamanda geldi.

Torat Lehima, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan böyle sakal, şimdiye kadar alışılageldiği üzere özel kontrollere ya da onaylara gerek kalmaksızın İsrail askerinin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.”