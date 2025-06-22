Siyonizm nedir, siyonist ne demek?

Siyonist, “Siyonizm” düşüncesine inanan veya bu ideoloji doğrultusunda hareket eden kişilere verilen isimdir. Bu kelime, genellikle Yahudi halkının tarihsel vatanı olarak kabul edilen Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasını savunan kişiler için kullanılır. Siyonist kavramı hem siyasi hem dini anlamlar içerebilir ve farklı çevrelerde farklı şekillerde yorumlanabilir.



SİYONİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da ortaya çıkan siyasi bir ideolojidir. Temel amacı, Yahudi halkının tarihsel olarak kutsal kabul ettiği Filistin topraklarında (bugünkü İsrail) yeniden bir devlet kurmasını sağlamaktır. Siyonizm, adını Kudüs’teki “Siyon Dağı”ndan alır ve bu dağın Yahudi inancında kutsal bir anlamı vardır.



Bu ideoloji, özellikle Theodor Herzl adlı Avusturyalı bir gazetecinin öncülüğünde 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen ilk Siyonist Kongre ile kurumsallaşmıştır. Bu kongre, modern Siyonizmin başlangıcı olarak kabul edilir.