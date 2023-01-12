Skandal gösteriye Ankara'dan sert tepki: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK'lı grubun Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemi nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.



Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.



İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.



Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Terör örgütü mensuplarınca yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösterilere Ankara'dan da sert tepki geldi.

ALTUN: İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ADIM ATMALI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’teki PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Altun’un paylaşımı şöyle:



“İsveç’teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO’ya girmek istiyorsa Madrid’de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm’de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.”



KALIN: MENFUR EYLEMİ EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, skandal gösteriyle ilgili olarak, "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." tepkisini gösterdi.



BOZDAĞ: İSVEÇ'İ TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA DAVET EDİYORUM



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç’in Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip,yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum." diyerek skandal gösteriye tepki gösterdi.



KURTULMUŞ: TÜM TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR



Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında, “İsveç’te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırıdır” dedi.



Kurtulmuş, İsveç’in NATO üyelik sürecini hatırlattığı mesajında “Türkiye'nin,, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etme-mesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



ÇELİK: İSVEÇ'İN BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.



Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.

SOYLU: ALIŞACAKLAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR DÜNYA GERÇEĞİDİR



İçişleri Bakanı Soylu, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki gösterdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.



Soylu, şunları kaydetti:



"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."

