Skandal ifadeler kullanan ABD'li eski diplomat tutuklandı

New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını taciz ettiği videonun viral hale gelmesinin ardından eski ABD'li diplomat Stuart Seldowitz tutuklandı ve birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Seldowitz, "4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek yeterli değil." demişti.

Documented'de yer alan habere göre, New York Polis Departmanı (NYPD) Seldowitz'i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçladı.



Gotham Government Relations adındaki halkla ilişkiler firması da Seldowitz'in işine son verildiğini açıklamıştı.

Seldowitz 1999 ve 2003 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve Filistin İlişkileri Ofisi'nde görev yapmıştı.

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