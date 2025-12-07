Skandalların ardından ABD Savunma Bakanı Hegseth, istifa edecek mi?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılar ve hassas askeri bilgileri Signal uygulaması üzerinden tartışmasıyla ilgili skandalların ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

Eski Ulusal Muhafız binbaşısı olan ve Fox News sunuculuğundan göreve gelen Hegseth, bu yılın başlarında Senato'dan kıl payı onay alabilmişti.

Bakanın, Yemen'de yaklaşan bir harekât hakkında ticari mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanması, kendisine yönelik muhalefeti daha da artırdı.

AFP'ye konulşan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli danışman olan emekli ABD Deniz Piyadesi Albayı Mark Cancian, "Yine zor bir durumda. Aslında iki büyük sorunu artık birleşti" dedi.

Cancian, "Fakat bazı Cumhuriyetçilerin desteğini kaybetmiş olsa da Başkan Donald Trump'ın güvenini koruyor gibi görünüyor. Bu yüzden risk altında olduğunu sanmıyorum" diye ekledi.

Obama döneminde Avrupa ve NATO politikasından sorumlu savunma bakan yardımcısı olan Jim Townsend ise Hegseth'in "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu ve Trump'ın "kendisine çok baş ağrısı yaratan bir savunma bakanına sahip olduğunu" söyledi.

Townsend, Hegseth'in hemen görevden alınma ihtimalinin düşük olduğunu, ancak "Cumhuriyetçi Parti'yi gerçekten kızdıran" veya Trump'ın "Yeniden Büyük Amerika" (MAGA) hareketini utandıran bir şey olması durumunda, "muhtemelen onu başka bir yere kaydırmaya çalışacaklarını" belirtti.

GENEL MÜFETTİŞ RAPORU: “BAKAN PİLOTLARI RİSKE ATTI”

Hegseth, onay süreci sırasında daha önce çalıştığı gazilere yönelik kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki mali usulsüzlük iddiaları, aşırı alkol tüketimi haberleri ve Kaliforniya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bakanın görev süresi, mart ayı ortasında başlatılan Yemen saldırılarıyla ilgili olan da dahil olmak üzere pek çok skandalla geçti.

The Atlantic dergisi, genel yayın yönetmeninin, aralarında Hegseth'in de bulunduğu yetkililerin yaklaşan harekâtı tartıştığı bir Signal sohbet grubuna yanlışlıkla dahil edildiğini ortaya çıkardı.

ABD Savunma Bakanı, saldırılardan saatler önce zamanlamaları ve ilgili uçak ve füzeler hakkında bilgiler içeren mesajlar göndermişti.

Bu olayın ardından Pentagon'un bağımsız genel müfettişlik bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Perşembe günü yayımlanan raporda, Hegseth'in eylemlerinin "ABD'li pilotlara muhtemel zarar" ile sonuçlanabileceği sonucuna varıldı.

Hegseth, çarşamba günü yaptığı açıklamada raporun kendisini "akladığını" iddia etmişti. Fakat rapor, Hegseth'in Signal kullanımıyla kuralları ihlal ettiğini ve bu ihlalin hem görevi hem de Amerikan askerlerini tehlikeye attığını tespit etti.

Raporda, Hegseth'in saldırılardan yaklaşık iki saat önce sohbette paylaştığı operasyonel detayların, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı tarafından 15 saat önce gönderilen gizli bir e-postadaki bilgilerle yakından örtüştüğü belirtildi.

Bu e-postanın "GİZLİ" olarak işaretlendiği ve yabancı ülkelere verilemeyeceği vurgulandı.

Raporda, "Bakanın sohbete girdiği detaylar, harekât için uçak tiplerini, fırlatma zamanlarını ve saldırı zamanlarını detaylandıran USCENTCOM e-postasındaki bilgileri içeriyordu. USCENTCOM güvenlik sınıflandırma kılavuzuna göre, uçakların operasyonel hareketi GİZLİ olarak sınıflandırılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

TEKNE SALDIRISI

Bir diğer tartışma, 2 Eylül'de Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıdan kaynaklandı. İlk saldırıdan hayatta kalanlar olurken, ikinci bir saldırıyla bu iki kişi de öldürüldü.

Hegseth ve Beyaz Saray, ikinci saldırı kararının savunma bakanı tarafından değil, operasyon komutanı Amiral Frank Bradley tarafından verildiğini defalarca belirtti.

Milletvekilleri bu hafta Kongre'de olayın kamuoyuna sadece kısa bir bölümü yayımlanan uzun video görüntülerini izledikleri gizli bir brifinge katıldı, ancak takip saldırılarının haklı olup olmadığı konusunda çelişkili görüşler mevcut.

Demokrat Temsilci Jim Himes, görüntülerin "ABD ordusunun gemi kazası geçirmiş denizcilere saldırdığını gösterdiğini" söyledi ve "kötü adamlar, evet kötü adamlar, ama gemi kazası geçirmiş denizcilere saldırıyorlar" diye konuştu.

Brifinge katılan bir diğer isim olan Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise tekneye yönelik dört saldırının da "tamamen yasal ve gerekli" olduğunu belirtti.

Cotton, hayatta kalanların uyuşturucu yüklü tekneyi tekrar düzeltmeye ve "çatışmaya devam etmeye" çalıştıklarını ifade etti.

Son aylarda Başkan Donald Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için orduya daha etkin ve yaygın görev talimatı veren bir kararname imzalamıştı.

Bu karar doğrultusunda ABD, ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemileri konuşlandırmış; Bakan Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil tüm operasyonlara hazır olduğunu ifade etmişti. ABD ordusu son dönemde Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen teknelere saldırılar düzenliyor.

Öte yandan bazı Demokrat milletvekilleri, takip saldırıları ve Signal skandalı nedeniyle Hegseth'in istifasını ya da görevden alınmasını talep etse de bakanın koltuğu şimdilik güvende görünüyor.

Ancak Mark Cancian, bir başka skandalın daha Trump yönetimini Hegseth'i görevden almaya itebileceğini söyledi.

Cancian, halihazırda yaşanan tartışmaları "çok utanç verici" olarak nitelendirerek, "Bundan sonra belki bir tane daha olursa, Beyaz Saray sabrını kaybedebilir" dedi.

PETE HEGSETH KİMDİR?

Irak ve Afganistan'da görev yapan ve iki kez Bronz Madalya kazanan 44 yaşındaki Pete Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar düzenliyor ve 2014'ten bu yana Fox News'te yorumcu olarak çalışıyor.

"Savaşçılara Karşı Savaş: Bizi Özgür Tutan Adamların Ardındaki İhanet" kitabının yazarı olan Hegseth, televizyonda görev yaptığı süreçte Başkan Trump ile yakın dostluk kurdu ve birçok katı muhafazakar düşünceyi paylaştı.

Hegseth'in Pentagon'un başına geçmesi orduda kapsamlı değişikliklere yol açtı: Eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden programlara karşı çıktı, kadınların ordudaki rolüne müdahale etti ve savaş suçuyla suçlanan askerlerin affedilmesini savunan politikaları destekledi.

Trump, Hegseth'i aday gösterirken Truth Social hesabından, "Pete dümendeyken, Amerika'nın düşmanları uyarılacak, ordumuz tekrar harika olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak. Pete, 'Güçle Barış' politikamızın cesur ve vatansever bir savunucusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.