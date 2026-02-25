Skandalların ardından yeni dönem. Louvre Müzesi'ni kim yönetecek?

Fransa’nın Versailles Sarayı Başkanı Christophe Leribault’nun, istifa eden Laurence des Cars’ın yerine Louvre Müzesi’nin başına getirilmesinin beklendiği bildirildi.

AFP’ye konuşan bir kaynak, atamanın bugün yapılacak hükümet toplantısında açıklanmasının öngörüldüğünü belirtti. Kaynağa göre Leribault’ya, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesini “güvence altına alma” ve “modernize etme” görevi verilecek.

Louvre Direktörü Laurence des Cars, salı günü istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sundu. Macron’un istifayı kabul ettiği bildirildi.

TARİHİ SOYGUN İSTİFA GETİRDİ

Des Cars’ın istifası, geçen yıl 19 Ekim sabahı gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran mücevher hırsızlığının ardından geldi.

Hırsızlar, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik bir merdiven kullanarak Seine Nehri’ne yakın bir balkondan müzeye girmişti. Hedefte, Apollo Galerisi’nde sergilenen Fransa’ya ait değerli kraliyet mücevherleri vardı.

Olayla bağlantılı dört ana şüpheli gözaltına alındı. Ancak yaklaşık 104 milyon dolar değerindeki sekiz parça mücevher henüz bulunamadı.

Çalınan eserler arasında, İmparator Napolyon’un eşine hediye ettiği elmas ve zümrüt kolye de yer alıyor. Kaçış sırasında hırsızların 19. yüzyıla ait, İmparatoriçe Eugenie’ye ait elmas işlemeli tacı düşürdüğü ve tacın zarar gördüğü belirtildi.

ARA RAPORDA “SİSTEMATİK ZAFİYETLER” TESPİT EDİLDİ

Yılda 9 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Louvre, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sı gibi paha biçilmez eserlere ev sahipliği yapıyor.

Soygundan günler sonra Des Cars, müze çevresindeki kapalı devre kamera sisteminin "zayıf ve eskimiş” olduğunu kabul etmişti. Hırsızların girdiği dış duvarı izleyen tek kameranın, Apollo Galerisi’ne açılan balkona değil başka bir yöne baktığı ortaya çıkmıştı.

Des Cars, güvenliğe yapılan yatırımların ziyaretçi sayısına kıyasla yavaş ilerlediğini belirtmiş ve kamera sayısını iki katına çıkarmak istediğini söylemişti.

Geçen hafta yayınlanan ön raporda, müzeye izinsiz girişe olanak tanıyan “sistematik zafiyetler” bulunduğu ifade edildi.

LOUVRE'DA SORUNLAR ART ARDA GELDİ

Müze, hırsızlık olayının ardından ayrıca şüpheli bir bilet dolandırıcılığı soruşturması ve bir su sızıntısı olayıyla da gündeme geldi.

2021 yılında Louvre’un direktörlüğüne getirilen Des Cars’ın istifası, art arda yaşanan bu krizlerin ardından geldi.

Christophe Leribault’nun göreve gelmesiyle birlikte Louvre’da güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve kapsamlı bir modernizasyon sürecinin başlatılması bekleniyor.