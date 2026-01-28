Slovak Başbakan, "Trump'ın akıl sağlığı tehlikede"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçtiğimiz hafta ABD'de Trump ile görüşmüştü. Politico'ya konuşan beş Avrupalı ​​diplomat, Fico'nun görüşmenin ardından söylediklerini aktardı. Buna göre Slovakya Başbakanı, geçen hafta düzenlenen bir zirvede AB liderlerine, Trump ile yaptığı görüşmede ABD başkanının ruh hali karşısında şok olduğunu söyledi.

Avrupa'nın zayıflıklarına ilişkin Trump'ın duruşunu sık sık destekleyen az sayıdaki AB liderinden biri olan Robert Fico, ABD başkanının "psikolojik durumu" konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Diplomatlardan ikisine göre, Fico, 17 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yaptığı yüz yüze görüşmede ABD başkanının nasıl bir izlenim bıraktığını tanımlamak için "tehlikeli" kelimesini kullandı. Avrupalı ​​diplomatlardan biri, Fico'nun Trump ile görüşmesinden dolayı "travmatize" olduğunu savundu. Bir diplomat, Fico'nun Trump'ı "aklını kaçırmış" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Fico ile Avrupalı ​​mevkidaşları arasındaki görüşme, Grönland konulu toplantının oturum aralarında gerçekleşti. Liderler, ABD başkanının bir gün önce bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama tehdidinden geri adım atmasının ardından gerilimleri yatıştırmaya çalışıyordu.

Diplomatların belirttiğine göre, Slovakya Başbakanı açıklamalarını resmi yuvarlak masa görüşmeleri sırasında değil, bazı liderler ve AB'nin üst düzey yetkilileri arasında yapılan ayrı bir gayri resmi görüşmede yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN “FAKE NEWS” YORUMU

Konuya dair Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi. Beyaz Saray sözcülerinden Anna Kelly, Politico'nun iddialarına "sahte haber" (fake news) yorumunu yaptı.

Kelly, "Bu, isimsiz Avrupalı ​​diplomatların ortaya attığı tamamen uydurma bir haber. Mar-a-Lago'daki görüşme olumlu ve verimliydi." Fico'nun Mar-a-Lago'daki görüşmesinin resmi olmadı belirtilirken, yine de görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Slovakya Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı belirtiliyor.