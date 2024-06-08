Slovakya Başbakanı Fico, AP seçimi için hastanede oy kullandı

Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için oyunu tedavi gördüğü hastanede kullanarak, savaşı değil barış girişimlerini destekleyen milletvekillerine oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Fico, AP seçimi için hastanede oy kullandı

Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu (AP) için oyunu hastanede kullandığını ifade etti.

Fico, "Oyumu hastanede kullandım. Çünkü bu seçim de önemli. Barış girişimlerini destekleyen Avrupa Parlamentosu üyelerini seçmek gerekiyor, savaşın sürmesini isteyenleri değil" görüşünü paylaştı.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdikleri silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin verilmesine de değinen Fico, "Bu, Batı demokrasilerinin büyük çoğunluğunun barışı istemediği, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasının bir göstergesi. Gerilim kesinlikle tırmanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fico, Slovakya’nın başbakanı olarak ülkesini böyle bir maceraya hiçbir şekilde sokmayacağını belirterek, küçük bir ülke olarak barışın savaşa oranla önceliğinin olduğunu vurgulamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Slovakya’da yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

22 parti ve bir ittifakın yarıştığı seçimde AP'nin 15 yeni üyesi belirlenecek.

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