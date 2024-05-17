Slovakya Başbakanı Fico'yu vuran Cintula'nın evinde arama

Yerel basında yer alan haberlere göre Slovak polisi bugün Başbakan Robert Fico'yu silahla vuran saldırganın evinde arama yaptı.



Markiza TV'nin yayınladığı görüntülere göre polisler, kurşun geçirmez yelek ve kask giydiği iddia edilen 71 yaşındaki yazar Juraj Cintula'yı, batıdaki Levice kasabasında eşiyle paylaştığı daireye götürdü.



Haberded, “Polis birkaç saat boyunca dairede kaldı. Bilgisayarı ve belgeleri dairenin dışına çıkardılar” denildi.



AFP'ye konuşan polis, devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

Cintula siyasi amaçlı bir saldırı olarak nitelenen olayda cinayete teşebbüsle suçlanıyor.



Başbakan Fico'unun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.