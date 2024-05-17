Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Tekrar ameliyata alındı

Silahlı saldırgan, 59 yaşındaki Fico'ya beş el ateş etti ancak kurşunlardan iki tanesi isabet etti. Başbakan yardımcısı Robert Kalinak, Başbakan Fico'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kalinak, başbakanın bugün ikinci kez ameliyata alındığını ve ameliyatın ardından durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.

BAŞBAKAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE



Fico'nun iyileşme sürecinin olumlu veya olumsuz ilerlemesini teyit edebilmek için birkaç gün daha geçmesi gerektiğini söyleyen Kalinak, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören başbakanın bilincinin açık olduğunu belirtti.



Kalinak açıklamasında, "Başbakanın durumunda ilerleme var, iyileşmesinden umutluyum" ifadelerini kullandı.



Slovak hükümetinin normal bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.