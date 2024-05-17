Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Tekrar ameliyata alındı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının üstünden iki gün geçmesinin ardından başbakanın bugün ikinci kez ameliyata alındığı bildirildi. Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada Slovak liderin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Tekrar ameliyata alındı

'da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, başbakan Robert Fico'nun da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Fico, açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. 

Silahlı saldırgan, 59 yaşındaki Fico'ya beş el ateş etti ancak kurşunlardan iki tanesi isabet etti.

Başbakan yardımcısı Robert Kalinak, Başbakan Fico'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalinak, başbakanın bugün ikinci kez ameliyata alındığını ve ameliyatın ardından durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.

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BAŞBAKAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Fico'nun iyileşme sürecinin olumlu veya olumsuz ilerlemesini teyit edebilmek için birkaç gün daha geçmesi gerektiğini söyleyen Kalinak, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören başbakanın bilincinin açık olduğunu belirtti.

Kalinak açıklamasında, "Başbakanın durumunda ilerleme var, iyileşmesinden umutluyum" ifadelerini kullandı.

Slovak hükümetinin normal bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.

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