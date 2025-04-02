Slovakya hükümetinden 350 ayının öldürülmesine onay

Slovakya hükümeti, boz ayıların saldırılarının artması üzerine bu sene 350 ayının vurulmasına onay verdi. Son yıllarda popülasyonu artan boz ayılara ilişkin kararı Slovakya Başbakanı Robert Fico kamuoyuna duyurdu.



Orta Avrupa ülkesi Slovakya, pek çok dağlık bölgesinde ayı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki ayı sayısının bin ile 3 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor. Slovakya basınına yansıyan haberlere göre, geçen hafta Detva kasabasında 59 yaşındaki bir erkek yürüyüşe çıktığı sırada bir ayının saldırısına uğrayarak ölmüştü. Fico, bugün Facebook üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısında, “İnsanların ormana gitmeye, ayılara yem olmaya korkacağı bir ülkede yaşayamayız” ifadelerini kullandı.



Slovakya Çevre Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında Romanya örneğini izleyeceklerini belirtti. Romanya, son bir yıl içinde öldürülmesine izin verilen ayı sayısını iki katına çıkararak 481’e yükseltmişti. Slovakya’da ise geçen yıl 144 ayı öldürüldü. Slovakya hükümetinin verilerine göre, geçen sene ayıların insanlara saldırdığı 13 vaka kayıtlara geçti.

