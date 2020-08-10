Slovakya, iki Rus diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etti

Doğu Avrupa ülkesi Slovakya'nın, ülkede görevli Rusya Federasyonu'ndan iki diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı ettiği bildirildi.



Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre, Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların sınırı dışı edildiğini doğrularken, Rusya'nın Slovakya'daki Büyükelçiliği olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Rus Dışişleri Bakanlığı ise Slovakya'nın adımına mütekabiliyet esasına göre karşılık vereceğini duyurdu.



Çekya hükümeti, haziranda ülkede görevli iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmiş, Moskova yönetimi bunu "provokasyon" olarak nitelendirmişti.

