Slovakya, Rus doğal gazı için AB ile anlaşma bekliyor

Slovakya, Rus doğalgazının kesilmesi ve yaptırımlar konusunda önümüzdeki hafta adım atmaya hazırlanıyor.

Başbakan Robert Fico, ülkesinin salı gününe kadar Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ortaklarıyla, Rus doğalgaz tedarikinin sona ermesinden zarar görmeyeceğine dair garantiler ve Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi.

Slovakya, 2028'den itibaren Rus gazının tüm ithalatının sona erdirilmesine yönelik ayrı bir Komisyon önerisine katılmadığı için 18. yaptırım paketini bloke ediyordu.

Slovakya, bunun kıtlıklara, fiyatlarda ve transit ücretlerinde artışa ve Rus tedarikçi Gazprom'dan zarar taleplerine neden olabileceğini savunuyor.