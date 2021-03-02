Slovakya, Sputnik V aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V corona virüs aşısına bir ülke daha onay verdi. Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan’ın ardından Slovakya, Rus aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu.



Slovakya Başbakanı İgor Matoviç yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Sputnik V aşısının onaylanmasını beklemeden ülkesinin aşıyı onayladığını duyurdu. AB’ye mesaj vererek aşı onayında kaybedecek zamanlarının olmadığını ifade eden Matoviç, “Avrupa İlaç Ajansı tarafından tescil edilmesini beklemeden Rusya’dan Sputnik V aşısının alımına başladık, çünkü kaybedecek zamanımız yok. Ülkede aşı kıtlığı var. Her gün Covid-19 yüzünden onlarca vatandaşımız ölüyor. Bu alım, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak” dedi.



AB ÜLKELERİNDEN SPUTNİK V TALEBİ



RDIF CEO’su Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinden ulusal ajanslarının incelemelerine dayalı olarak Sputnik V'i doğrudan kendilerine sağlamamız için çok sayıda talep aldık. Bunu yapmaya ve ocak ayında başlattığımız sıralı inceleme prosedürüne göre EMA ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



SPUTNİK V DÜNYADA 39 ÜLKEDEN ONAY ALDI



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise, “Slovakya, Rus korona virüs aşısı Sputnik V’yi tescil etti. Slovakya, Sputnik V aşısının kullanımına onay veren dünyanın 39’uncu ve Avrupa Birliği’nin ikinci ülkesi oldu” denildi.



Rusya’nın Sputnik V aşısını tescil eden ülke sayısı 39’a ulaşırken, bir diğer AB ülkesi olan Çekya da geçtiğimiz günlerde Rusya’dan aşı talebinde bulunmuştu. Şu ana kadar Rus Sputnik V aşısını tescil eden ülkeler arasında Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırbistan, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala ve Slovakya bulunuyor.