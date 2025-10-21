Slovakya'da Başbakan Fico'yu vuran saldırgana 21 yıl hapis cezası

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast davasında karar açıklandı.

Banska Bystrica kentindeki Uzman Ceza Mahkemesi, Fico'ya 2024 yılında suikast girişiminde bulunan 72 yaşındaki Juraj Cintula'yı, terör suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum etti.

FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs 2024 tarihinde ülkenin orta kesimindeki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısının ardından kalabalığı selamladığı sırada 72 yaşındaki Juraj Cintula tarafından kısa mesafeden açılan ateşle yaralanmıştı.

Juraj Cintula'nın 4 yerinden yaraladığı Başbakan Fico, Handlova'da yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterle Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Hastanesi'ne nakledilmişti.

İKİ DEFA AMELİYAT EDİLDİ

Slovak Başbakan, burada iki gün arayla iki defa ameliyat edilmişti. Fico, hastaneden 31 Mayıs'ta taburcu olmuştu. Cintula, amacının Fico'yu öldürmek değil, yaralamak olduğunu ve bunu Slovak özgürlüğü ve kültürüne zarar verdiğini söylediği politikalarını sürdürmesini engellemek için yaptığını savunmuştu.