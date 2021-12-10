Slovakya'da Covid-19 aşısı olanlara maddi destek

Slovakya, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 300 euroya kadar maddi destek sağlanacağını duyurdu.



Yeni düzenlemeye göre ayrıca, şehirlerarası yolculuklarda tren ve otobüslere sadece aşı olanlar binebilecek.



Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da, 2 milyon 686 bin kişiye 1. doz, 2 milyon 486 bin kişiye 2. doz ve 534 bin kişiye ise 3. doz Covid-19 aşısı uygulandı.



Slovakya'da son 24 saatte 8 bin 520 yeni vaka görüldü. Böylece, toplam vaka sayısı 757 bin 492'ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 15 bin 179'a çıktı.