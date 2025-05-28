Slovakya’da halka boz ayı eti satılacak

Slovakya’da hükümet, halka boz ayı eti satılmasına yeşil ışık yaktı. Hükümetin satış planına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği’nde (AB) koruma altında bir tür olan boz ayıların eti halka satılabilecek.



BBC’nin haberine göre, kabine, geçen ay, ülkede yaşanan ölümlü boz ayı saldırılarının ardından bin 300 boz ayının dörtte birinin vurularak öldürülmesi planına onay vermişti. AB’de “türü tehlike altında olmaya yakın” bir tür olarak listelenen boz ayılara yönelik bu plan, hem hayvan hakları savunucuları hem de aralarında Avrupa Parlamentosu vekillerinin de olduğu muhalif siyasetçiler tarafından eleştirilmişti.

Fakat Slovakya hükümeti, plandan vazgeçmeyerek avlanan boz ayıların etinin “atık ve israfı önlemek” adına halka satılacağını bildirdi. Buna göre, gelecek haftadan itibaren Çevre Bakanlığı’nın idaresindeki kurumlar, tüm yasal koşullar ve hijyen koşullarını karşılamaları halinde boz ayı eti satışı yapabilecek.



“NEDEN? ÇÜNKÜ AYI ETİ YENİLEBİLİR BİR ET”



Devlet Bakanı Filip Kuffa, konuya ilişkin açıklamasında, öldürülen hayvanların atık tesislerine gönderilmesinin “savurgan” olduğunu savunarak, “Vurulan ve tüketim için belirli şartları karşılayan her bir hayvanı (piyasaya) sunacağız. Neden? Çünkü ayı eti, yenilebilir bir ettir” ifadelerini kullandı.



Slovakya’da ölümlü saldırıların ardından ayı konusu siyasi bir mesele halinde gelmiş durumda. Avrupa’da Romanya’dan sonra en fazla sayıda boz ayıya ev sahipliği yapan Slovakya’da 2000-2020 döneminde toplam 54 ayı saldırısı kayıtlara geçmişti. Yıllık ortalama saldırı sayısı da 10’a yükselmişti.



Nisan ayında bir adamın ormanda ayı saldırısında ölmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Robert Fico, “İnsanların ormana gitmekten korktuğu bir ülkede yaşayamayız” diye konuşmuştu. Çevre örgütleri ise çözümün öldürmekten değil, korumadan geçtiğini vurgulamıştı.



Öte yandan, ayı etinin insan sağlığına yönelik riskleri de bulunuyor. Ayı eti tüketildiğinde insanlarda ciddi rahatsızlıklara yol açan “Trichinella” isimli paraziti kapma riski ortaya çıkıyor.

