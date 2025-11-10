Slovakya’da trenler çarpıştı: Onlarca yolcu yaralı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da iki tren istasyonda çarpıştı.

Slovakya Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaza sonrası polis ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, trenlerin raydan çıkmadığı ifade edildi.

Kaza yerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ise çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığını, 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bakan, kazada can kaybı olmadığını da belirtti.

Bu kaza, Slovakya’da son bir ay içindeki ikinci tren kazası oldu. 13 Ekim’de ülkenin doğusunda meydana gelen tren kazasında 91 kişi yaralanmıştı.